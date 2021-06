Hà Tĩnh thêm 3 ca nhiễm Covid-19, có một cháu bé mới gần 6 tháng tuổi

3 bệnh nhân này gồm: cháu N.P.A (gần 6 tháng tuổi, ngụ tại P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh), là F1 của người thân nhiễm Covid-19 trong gia đình và đã được cách ly tập trung tại Trường mầm non Tân Giang; em L.T.D (4 tuổi, ngụ tại xã Thạch Liên, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) là F1 đã được cách ly, được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 3; chị H.T.K.A (26 tuổi, ngụ tại thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là F1 của bệnh nhân N.Đ.T (ngụ tại P.Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An).