Hà Tĩnh: Xét xử 7 bị cáo đưa người sang Anh trái phép

Trước đó, ngày 31.8, vụ án này đã được TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử lần 1 nhưng do 64 người làm chứng vắng mặt nên phiên tòa đã phải hoãn lại.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, gồm: Trần Đình Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), Lê Văn Huệ (53 tuổi), Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi), cùng trú tại tỉnh Nghệ An và Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại TP.Cần Thơ).

Riêng bị cáo Võ Văn Kỳ có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thúy Diễm (31 tuổi, trú tại TP.Cần Thơ) là nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế, nên được tách ra thành một vụ án khác để xét xử sau.

Ông Phạm Văn Thìn (bố nạn nhân Phạm Thị Trà My) có mặt tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, khoảng tháng 7.2019, do quen biết từ trước nên Trường nhờ Hòa làm thủ tục đưa chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú tại TT.Nghèn, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) sang Pháp để trốn sang Anh lao động, với giá 22.000 USD.

Sau khi thỏa thuận, Hòa đồng ý đưa chị My sang Pháp với giá 21.000 USD, thông qua con đường du lịch sang Trung Quốc rồi tiếp tục làm giả giấy tờ du lịch châu Âu để bay thẳng qua Pháp. Để làm được các giấy tờ cho chị My, Hòa móc nối với Thành và Diễm cùng thực hiện.

Khoảng ngày 19.10.2019, chị My từ Pháp trốn sang Anh thì bị cảnh sát nước này phát hiện, trục xuất trở lại Pháp. Đến ngày 23.10.2019, chị My cùng với 38 người Việt Nam khác trốn trong thùng xe container đông lạnh để tiếp tục nhập cảnh sang Anh. Tuy nhiên, khi chiếc xe container này sang đến hạt Essex (Anh) thì tất cả đều đã tử vong do bị ngạt thở và được Cảnh sát Anh phát hiện sau đó.