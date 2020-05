Hai băng nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn: Khởi tố vụ án giết người

Sáng 18.5, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với 2 băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), khiến 1 người chết vào tối 15, rạng sáng 16.5.

Theo thượng tá Phan Hồng Sơn, Phó trưởng phòng PC02 Công an tỉnh Bình Định, ngay sau khi xảy ra sự việc hỗn chiến, lực lượng công an tỉnh Bình Định và Công an TP.Quy Nhơn khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy tìm các thanh niên chém nhau.

Đến ngày 16.5, có 4 người liên quan vụ việc nói trên ra đầu thú. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục làm việc với một số người khác để làm rõ nguyên nhân và xác định được danh sách 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến

Theo đó, nhóm thứ nhất (còn gọi là nhóm Nhà Đèn, ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 thanh niên tham gia. Nhóm thứ 2 ở P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.

Lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp Trần Anh Tuấn (27 tuổi, ở hẻm 61 Phan Bội Châu, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn), thuộc nhóm Nhà Đèn và tạm giữ một số người khác. Ngoài ra, Công an tạm giữ 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại hiện trường, 1 khẩu súng và nhiều hung khí.

Hung khí 2 nhóm dùng hỗn chiến bị công an thu giữ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Hỗn chiến vì mâu thuẫn nhỏ

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15.5, Lê Văn Khánh (thuộc nhóm "Nhà Đèn") đến P.Đống Đa mua cỏ Mỹ về hút. Khi Khánh đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền thì bị Hiền chặn lại đánh (do có mâu thuẫn từ trước). Lê Minh Hòa biết chuyện Khánh bị đánh, tối 15.5, Hòa dẫn theo 5 người (trong đó có Khánh) lên nhà Hiền để đánh trả. Hậu quả, Hiền bị thương nên phải đi bệnh viện cấp cứu.

Tối 15.5, Huỳnh Hậu vào bệnh viện thăm anh trai là Hiền. Nghe kể lại sự việc, ngay sau đó, Hậu điện cho Hòa để “nói chuyện” và 2 bên hẹn nhau ra khu vực cầu Hà Thanh 3 (P.Đống Đa) để “giải quyết”. Khi nhóm của Hòa đến cầu Hà Thanh 3 thì bị nhóm của Hậu đánh, phải rút đi.

Sau đó, 2 bên lại hẹn nhau đến khu vực Cầu Đen trên đường Đống Đa (TP.Quy Nhơn) để tiếp tục đánh nhau. Lần này, nhóm của Hậu phải bỏ chạy.

Lần thứ ba, 2 nhóm hẹn nhau đến khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh (ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn) để “hỗn chiến”, khoảng 0 giờ ngày 16.5. Tại đây, một người nhóm của Hậu là L.Đ.Đ (27 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) bị chém nhiều nhát; được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.