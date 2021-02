Hai bị can tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỉ qua biên giới ra đầu thú

Ngày 27.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên tiếp trong các ngày 23 và 26.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động 2 bị can bị truy nã về tội danh “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú