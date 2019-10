Hai ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ ở TP.HCM: Làm đẹp thế nào để khỏi mất mạng?

Vì sao sau phẫu thuật thẩm mỹ có thể gây tử vong? Một chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ cho rằng 2 ca phẫu thuật căng da mặt và đặt túi ngực tử vong vừa qua khó xảy ra khả năng sốc phản vệ do thuốc mê, vì sốc phản vệ xảy ra rất nhanh. Việc phẫu thuật nâng ngực tử vong không do thuốc gây mê thì khả năng do bác sĩ thiếu kinh nghiệm, trong quá trình phẫu thuật bóc tách đã gây thủng màng phổi, mất máu, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Đối với việc căng da mặt, có thể là do thuyên tắc mạch. Những ngày qua, Sở Y tế TP.HCM cũng đã lập đội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân 2 ca tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ ở Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (Q.10, TP.HCM) và Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam (Q.3, TP.HCM). Sở Y tế cho biết sẽ thông báo cho báo chí khi hội đồng có kết luận.