Hai chị em ruột dùng ghe chở thuốc lá lậu từ Đồng Tháp qua An Giang bán

Chiều 22.6, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa bắt quả tang Huỳnh Thị Kim Hòa (48 tuổi) và Huỳnh Thị Kim Lợi (56 tuổi, chị ruột của Hòa, cùng trú P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) sử dụng ghe chở khách để vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiếc ghe gỗ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bị công an phát hiện

Vào khoảng 9 giờ cùng ngày, trên rạch Long Xuyên, đoạn thuộc P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, lực lượng chống buôn lậu Công an TP.Long Xuyên phát hiện, bắt quả tang trên ghe gỗ số hiệu ĐT - 005.03 do Nguyễn Thanh Sơn (58 tuổi, trú P.An Thạnh) điều khiển, vận chuyển 1.040 bao thuốc lá ngoại nhập lậu , được cất giấu hết sức tinh vi. Thời điểm công an phát hiện ghe chở thuốc lá nhập lậu, trên ghe có hai chị em bà Hòa và Lợi.