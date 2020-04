Hai chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe, cướp tài sản

Khoảng 20 giờ 40 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP.Đà Nẵng nhận tin báo có nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, trong đó có một xe máy mang BS 36... (tỉnh Thanh Hóa - PV) lạng lách đánh võng và cướp giật của người đi đường. Công an TP đã chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà truy đuổi nhóm này.