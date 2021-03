Hai cô gái nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19 có thể phải nhận án tù

Ngày 27.3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an H.Tứ Kỳ vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra tại nhà nghỉ 372 (TT.Tứ Kỳ, H.Tứ Kỳ), phát hiện Phạm Thị Hà (35 tuổi, ngụ xã Chí Minh, H.Tứ Kỳ) và Nguyễn Xuân Thắng (30 tuổi, ngụ xã Đại Sơn, H.Tứ Kỳ) có hành vi đưa 6 người quốc tịch Trung Quốc (nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch) từ tỉnh Lạng Sơn về H.Tứ Kỳ. Công an tỉnh Hải Dương đã lập hồ sơ, xử lý vụ việc.