Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 27.8: Thêm nhiều bệnh nhân nguy kịch

Cụ thể, bệnh nhân số 696, nữ, 51 tuổi, địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng

Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kì 15 năm nay, tăng huyết áp, suy tim. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 19.7 với lý do: tắc cầu động - tĩnh mạch ở tay.

Quá trình bệnh lý: Trong thời gian nhập viện bệnh nhân không sốt, không có triệu chứng hô hấp. Bệnh nhân được chạy thận qua catheter bẹn, chờ mổ lại FAV.

Lúc 0 giờ ngày 27.8, bệnh nhân nhịp tim rời rạc rồi ngừng tim. Tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân tử vong lúc 0 giờ 30 phút ngày 27.8.2020

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do Covid-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim.

Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân 416, 57 tuổi, tại Đà Nẵng, trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 trong giai đoạn dịch tái bùng phát trong cộng đồng tại Việt Nam, đang diễn biến rất nặng.

Do diễn biến tăng nặng rất nhanh, bệnh nhân được đặt thiết bị tim phổi nhân tạo ECMO ngày 24.7, một ngày trước khi chính thức được công bố dương tính SARS-CoV-2 là ngày 25.7.

Ngày 6.8, bệnh nhân này được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đến nay, bệnh nhân này đã có 32 ngày chạy ECMO.

Trong quá trình điều trị, ngày 18.8, bệnh nhân chuyển âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên từ 20 - 24.8, bệnh nhân lại dương tính 3 lần. Từ ngày 24.8, bệnh nhân được dùng thêm 2 loại thuốc để điều trị tình trạng nhiễm khuẩn.

Hiện, bệnh nhân 416 phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, máy thở. Đánh giá trên siêu âm phổi cho thấy đông đặc phổi của bệnh nhân còn nhiều và có tình trạng xơ phổi.

Bệnh nhân Covid-19 nguy kịch nhất miền Bắc đã phải can thiệp ECMO

Số ca phải chạy ECMO đã tăng lên 3 người. Người mới nhất phải dùng đến liệu pháp hỗ trợ hô hấp tiên tiến này là bệnh nhân 793 do tình trạng viêm phổi của bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, 80% phổi bị tổn thương, nhiễm trùng chưa cải thiện. Bệnh nhân hiện được đánh giá là nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Ông Bryan Ford (người Mỹ) chia sẻ: "Chắc chắn là Covid-19 khi đến với một thành phố xinh đẹp như Đà Nẵng thì ai cũng cảm thấy đau khổ khi mà cảm thấy tất cả những thứ mình yêu thích về thành phố thì tự dưng mình cảm thấy không thể tận hưởng nữa. Mình không thể đi ra ngoài, không thể enjoy đi ra biển hoặc là đi chạy bộ ở bờ sông nữa. Nhưng mà có điều mình cảm thấy rất là may mắn là so với những chỗ khác trên thế giới thì mình cảm thấy Đà Nẵng thực sự là một nơi an toàn. Mình cảm thấy rất là tin tưởng vào những cơ quan nhà nước."