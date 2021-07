Hai cơ sở có dấu hiệu in 'chui' sách giáo khoa, sách tham khảo

Chiều 19.7, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an (A03) phối hợp với Sở TT-TT và Công an TP. Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong in ấn , xuất bản và phát hành sách của Công ty cổ phần in và truyền thông Kết Thành (P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do ông Lê Duy Minh làm giám đốc) và cơ sở in của Công ty TNHH in Cao Thuận Phát (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, do ông Cao Toàn Tính sở hữu).