Phát hiện 2 cơ sở có dấu hiệu in lậu SGK, sách tham khảo quy mô lớn

Chiều 19.7, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an (A03) chủ trì phối hợp với Sở TT-TT và Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động in ấn, xuất bản và phát hành của 2 cơ sở in SGK, sách tham khảo.

Cơ sở thứ nhất là Công ty cổ phần in và truyền thông Kết Thành (địa chỉ tại tổ dân phố Phú Minh, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm) do ông Lê Duy Minh làm giám đốc và cơ sở in của Công ty TNHH in Cao Thuận Phát (địa chỉ số 56 đường bờ sông, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm) do ông Cao Toàn Tính sở hữu.

Sách tham khảo giáo dục có dấu hiệu in lậu Ảnh Đình Trường

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại xưởng sản xuất của của Công ty cổ phần in và truyền thông Kết Thành đang in 2 đầu sách và gia công 5 đầu sách khác, đều là sách giáo dục và tham khảo giáo dục, có dấu hiệu bị làm giả.

Trong số này, có đầu sách như Vận dụng tư duy NAP giải đề thi học sinh giỏi lớp 11 và 12, Công phá toán 3… của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiếng Anh 3, tập 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện tại cơ sở in của Công ty TNHH Cao Thuận Phát nhiều đầu sách có tính chất tương tự.

Qua kiểm đếm ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 50.000 cuốn sách thành phẩm và bán thành phẩm tại 2 xưởng in với nhiều đầu SGK, sách tham khảo các môn học tiếng Anh, hóa học… với số lượng ước tính hơn 15 tấn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định quy trình sản xuất như sau: công nhân in nội dung lên bản kẽm rồi đưa vào máy in offset công nghiệp. Bản in đó sẽ in nội dung lên giấy khổ A0. Tiếp đến, các bản in được đưa vào máy cắt, máy đóng gáy thành từng quyển để hoàn chỉnh rồi đóng gói.

Theo cơ quan điều tra, những ấn phẩm trên nếu trót lọt ra thị trường trong thời điểm năm học mới đến gần là rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến các nhà xuất bản và người mua.