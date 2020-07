Sách giả lộng hành, xử lý ra sao?: Luật phải đủ sức răn đe

TS Nguyễn Đăng Quang, nguyên Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục , cho biết hiện chế tài cho hành vi in ấn và buôn bán sách lậu, sách giả là rất thấp, không có tác dụng răn đe. Dẫn Nghị định 159/2013 quy định hành vi in lậu, in giả từ 300 bản trở lên sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng, ông Quang cho rằng: “Như vậy đồng nghĩa với việc có buôn bán vài triệu bản nữa mức phạt cũng chỉ như thế thôi. Từ đó xảy ra hiện tượng, tôi cứ buôn bán sách lậu thoải mái, nếu bị phạt thì tôi nộp 30 triệu đồng là xong, không bao giờ bị đi tù. Chế tài không đủ mạnh là nguồn gốc của hiện tượng sách giả”.

Không chỉ chế tài không đủ mạnh, người chống sách giả cũng vướng phải rất nhiều “dây trói” khác. Chẳng hạn, những quy định về thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra theo kế hoạch phải báo trước cho đối tượng 1 tuần, thì còn sách lậu đâu mà kiểm tra; Hoặc theo luật Kiểm tra hành chính thì không được kiểm tra ban đêm. Theo đó, đoàn thanh tra chỉ có thể đến kiểm tra vào ban ngày, không được kiểm tra hành chính ban đêm trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể, có chủ tịch UBND cấp quận huyện trở lên ký lệnh. “Trong khi đó, việc in lậu thường diễn ra vào ban đêm. Khoảng 7 giờ tối cơ sở in lậu bật máy, 5 giờ sáng họ chuyển bản in đi cơ sở đóng xén, sau đó vệ sinh lau chùi sạch sẽ. Buổi sáng công an đến kiểm tra không thấy gì, nhưng đêm thì không được vào kiểm tra vì vướng luật. Quy định này vốn để tránh gây nhũng nhiễu doanh nghiệp nhưng lại trói tay trói chân cơ quan chức năng nếu muốn xử lý in lậu”, ông Quang phân tích.