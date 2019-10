Hai đêm ra quân, Công an TP.Huế bắt giữ, xử lý hàng chục 'quái xế'

Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 30.10, cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý hàng chục "quái xế" là thanh niên, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông, trật tự.

Cụ thể, trong hai đêm 28, 29.10, Đội Cảnh giao thông - trật tự, Công an TP.Huế, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 63 người, tạm giữ 59 xe máy, 1 ô tô có hành vi vi phạm an toàn giao thông, trật tự . Các lỗi vi phạm chủ yếu như điều khiển xe “bốc đầu”, lạng lách đánh võng, buông cả 2 tay khi điều khiển, không có giấy phép lái xe, không giảm thanh, vi phạm nồng độ cồn…

Công an lập biên bản những "quái xế" vi phạm pháp luật về giao thông, trật tự

Công an TP.Huế cho biết, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì đợt ra quân nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn, ngăn chặn đua xe của "quái xế" và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.