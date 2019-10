Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng , nhất là những tháng đầu năm, do lái xe sử dụng rượu bia, ma túy. Đến quý 3/2019, các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã giảm, nhưng cách đây vài hôm tại Nghệ An xảy ra tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ rõ những tồn tại yếu kém, nhất là đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại kỳ họp sơ kết ATGT 6 tháng đầu năm để có giải pháp hiệu quả; không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải vào dịp cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết từ tháng 1 - 9.2019, cả nước xảy ra trên 12.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 5.600 người, bị thương trên 9.600 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm gần 600 vụ, số người chết giảm 353 người, số người bị thương giảm 700 người.

Nguyên nhân tai nạn, trên 35% do vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định , trên 22% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; trên 7% do vi phạm tốc độ xe chạy ; gần 10% do chuyển hướng không chú ý; 6% do không nhường đường; gần 2% do sử dụng rượu bia…