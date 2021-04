Hải Dương: Cảnh báo tình trạng bẫy chuột bằng điện làm chết người

Ngày 26.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiều 21.4, bà Ph. (63 tuổi, ở thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, H.Kim Thành, Hải Dương) đi phun thuốc trừ sâu và làm cỏ tại ruộng lúa của gia đình. Do không để ý, bà Ph. vô tình vướng vào dây điện trần giăng để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa. Hậu quả là bà Ph. bị điện giật dẫn đến tử vong

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, việc sử dụng điện để đánh bẫy chuột là hành vi vi phạm pháp luật, nếu để xảy ra chết người, người sử dụng điện bẫy chuột sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, người dân cần dừng ngay việc làm bẫy điện để diệt chuột.

Theo điều tra của cơ quan công an, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Nam (59 tuổi, ở cùng thôn Bằng Lai) đã ra đồng dùng bình ắc quy 12 V có sử dụng bộ kích dòng lên 220 V đấu nối để giăng bẫy chuột xung quanh ruộng lúa của 5 gia đình, trong đó có ruộng lúa nhà bà Ph.

Theo thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, từ tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 2 vụ chết người do sử dụng điện bẫy chuột. Ngoài ra, còn nhiều vụ việc tai nạn do điện liên quan đến sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ hoa màu.