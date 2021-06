Hải Dương: Khởi tố, bắt giam nghi phạm tổ chức đưa bệnh nhân 3051 vượt biên sang Lào

Ngày 28.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn (42 tuổi, ở khu 4, P.Nhị Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Được biết, Đào Anh Tuấn từng có 2 tiền án liên quan đến tội cướp, gây rối trật tự công cộng vào năm 1996 và tội trộm cắp tài sản vào năm 2010, mới mãn hạn tù hồi tháng 8.2020.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến Đào Duy Tùng. Đến ngày 24.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương quyết định khởi tố bị can đối tượng này.