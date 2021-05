Hải Dương: Khởi tố bệnh nhân 3051 vì làm lây lan dịch Covid-19

Tối 24.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã quyết định khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng (bệnh nhân 3051, 32 tuổi, ở P.Hải Tân, TP.Hải Dương), người từng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam rồi làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến bệnh nhân 3051. Theo Công an TP.Hải Dương, hồi tháng 3, theo sự sắp xếp, hướng dẫn của một người tên là Đ.V.T, bệnh nhân 3051 đã vượt biên sang Lào. Cụ thể, bệnh nhân 3051 bắt xe khách từ khách sạn 555 (ngã Tư Bến Hàn, TP.Hải Dương) đi đến bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đến 3 giờ 30 ngày hôm sau, bệnh nhân 3051 liên lạc được với một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ tên, địa chỉ) hứa đưa sang Lào. Sau đó, người này bịt mắt bệnh nhân 3051 và đưa lên xe ô tô, di chuyển khoảng 5 giờ đồng hồ thì qua biên giới đến Lào. Tại đây, bệnh nhân 3051 được tháo bịt mắt và di chuyển sang một xe khác có biển số Lào, đi tiếp khoảng 10 giờ đồng hồ nữa thì đến Viêng Chăn. Bệnh nhân 3051 được một người đàn ông nói tiếng Việt giới thiệu là bạn của Đ.V.T, đón về khu trọ của Đ.V.T.

Tại Lào, bệnh nhân 3051 ở cùng với Đ.V.T tại Viêng Chăn và có tiếp xúc với nhiều người Việt Nam . Thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào đang diễn biến rất phức tạp.

Trong các ngày từ 20 - 22.4, bệnh nhân 3051 tiếp tục vượt biên trái phép trở lại Việt Nam. Khoảng 19 giờ ngày 22.4, bệnh nhân 3051 bắt xe khách Bắc - Nam về Hải Phòng. Khoảng 4 giờ 30 ngày 23.4, bệnh nhân 3051 về đến Hải Phòng rồi bắt xe ôm để về khách sạn Tường Vi 2 ở cùng bệnh nhân 3094.

Sáng 26.4, bệnh nhân 3051 gọi taxi từ khách sạn Tường Vi 2 để về Hải Dương rồi di chuyển về khách sạn Nam Cường. Sau đó, bệnh nhân 3051 bắt xe đi tham quan tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) rồi lại về TP.Hải Dương. Đến 27.4, bệnh nhân 3051 lại về TP.Hải Phòng ở cùng bệnh nhân 3094 tại khách sạn Blue Sea. Khoảng 15 giờ ngày 29.4 hoặc 30.4 (bệnh nhân chưa nhớ rõ), anh họ bệnh nhân bên Lào gọi qua Zalo, báo tin trong số những người bệnh nhân 3051 tiếp xúc đã có ít nhất 4 người nhiễm Covid-19. Đêm 29.4, bệnh nhân 3051 bắt đầu có biểu hiện ho khan và rát cổ.

Đến ngày 5.5, bệnh nhân 3051 về Hải Dương xét nghiệm và cho kết quả nhiễm Covid-19. F1 và F2 của bệnh nhân 3051 là N.T.T và P.P.T đều đã nhiễm Covid-19. Trong đó, bệnh nhân P.P.T (F2 của bệnh nhân 3051) có liên quan đến việc phát sinh ổ dịch ở xóm Gốc Mít (P.Trần Phú, TP.Hải Dương), nơi đã có đến 14 ca nhiễm Covid-19.