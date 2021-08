Hải Dương mạnh tay xử phạt người vi phạm quy định chống dịch Covid-19

Ngày 8.8, thông tin từ UBND H.Tứ Kỳ (Hải Dương), cho biết Chủ tịch UBND H.Tứ Kỳ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Oanh (58 tuổi, ở thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, H.Tứ Kỳ) 15 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Tuy nhiên, vẫn có người dân chưa tuân thủ quy định trên. Như trong sáng 7.8, lực lượng chức năng phường Lê Thanh Nghị qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 21 trường hợp cố tình vi phạm khi đạp xe đi dạo trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Đức Cảnh... Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ phương tiện, mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 1 triệu đồng, phải ký cam kết không tái phạm.

Tại H.Nam Sách, Chủ tịch UBND H.Nam Sách đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế vùng có dịch đối với anh Nguyễn Danh Cảnh (39 tuổi, làm nghề cắt tóc) và Đỗ Thế Thanh (41 tuổi, là lao động tự do).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 4.8, trong khi TT.Nam Sách đang phong tỏa, cách ly y tế, thì anh Nguyễn Danh Cảnh (tạm trú tại số nhà 629 đường Trần Phú, khu Nguyễn Văn Trỗi, TT.Nam Sách) đã tự ý trốn về nhà ở thôn An Đoài, xã An Bình, H.Nam Sách. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Cảnh cùng Đỗ Thế Thanh (ở cùng thôn) trèo qua dải phân cách để quay trở về nơi đang tạm trú thì bị Công an H.Nam Sách phát hiện, lập biên bản hành vi vi phạm.