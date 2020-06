Hải Dương triệt phá 2 'động lắc', phát hiện 99 'dân chơi' dương tính với ma túy

Ngày 28.6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lúc 1 giờ ngày 28.6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP.Hải Dương đã bất ngờ kiểm tra quán bar Ruby One (ở khu 6, P.Nhị Châu, TP.Hải Dương) và quán karaoke KTV (ở đường Thanh Niên, P.Quang Trung, TP.Hải Dương).