Hai nghi can cướp tiền của tài xế taxi ở Bình Dương ra đầu thú

Hai nghi can gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi gồm Lê Văn Nhân (25 tuổi) và Võ Thanh Đình (27 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) đã ra Công an TX.Tân Uyên đầu thú

Nghi can Nhân tại cơ quan công an

Khoảng 1 giờ ngày 30.9, Nhân và Đình đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thuê xe taxi của ông Hoàng Hương Hoa (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) để về TX.Tân Uyên.

Khi ông Hoa chở Nhân và Đình đến đường Tân Hiệp 17 (P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên), đoạn đường đất vắng người, bất ngờ Đình từ phía sau rút dao khống chế ông Hoa. Cùng lúc, Nhân ngồi ghế bên cạnh tài xế cũng khống chế, đe doạ buộc ông Hoa phải đưa tiền. Lúc này, ông Hoa bị Đình kề dao vào cổ siết chặt, nên đã lấy tay nắm chặt lưỡi dao vùng vẫy để thoát thân.

Nghi can Đình tại cơ quan công an

Sau khi Nhân và Đình đã cướp được 9 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại, ông Hoa mới thoát được sự khống chế chạy vào nhà dân kêu cứu. Ông Hoa được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt gân tay.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TX.Tân Uyên đã vào cuộc điều tra , truy bắt nghi phạm. Sau 5 ngày lẩn trốn, Nhân và Đình đã ra cơ quan công an đầu thú.