Hải Phòng chi 269 tỉ đồng 'tặng quà toàn dân': Phô trương và phản cảm

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , nguồn thu ngân sách 2 tháng đầu năm của Hải Phòng bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 . Theo số liệu báo cáo ngày 3.3 của UBND TP, sau 2 tháng đầu năm, tổng nguồn thu mới đạt 12.721 tỉ đồng, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đáng nói, ngân sách của Hải Phòng phần lớn trông chờ cân đối hoạt động xuất, nhập khẩu, với tỷ lệ hơn 61%. Tuy nhiên, hiện nguồn này mới đạt 7.600 tỉ đồng (giảm 21,4% so với 2 tháng năm ngoái).