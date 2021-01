Hải Phòng lập 8 chốt kiểm soát Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố

Trưa nay, 28.1, UBND TP.Hải Phòng đã có công văn khẩn thông báo chỉ đạo về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào địa phương này bằng đường bộ.

Các chốt sẽ được Phòng thiết lập tại các địa bàn giáp ranh chủ yếu giữa Hải Phòng với 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Mỗi chốt sẽ bố trí 48 người, do lực lượng của Công an TP.Hải Phòng làm chốt trưởng. Cụ thể công an có 20 người (do Công an TP.Hải Phòng điều động), quân đội 20 người (do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố điều động), y tế (8 người do Sở Y tế điều động). Các lực lượng này sẽ chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.