Hải Phòng phát miễn phí cho mỗi người dân 1 khẩu trang

Sáng 1.8, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, Q.12 vì một phụ nữ nghi nhiễm Covid-19 về từ Đà Nẵng

Bệnh nhân vừa được Bộ Y tế thông tin đã tử vong do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và mắc Covid-19 là bệnh nhân 499.

Trong quá trình làm việc với 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, Công an Q.5 phát hiện có một người sốt, nên đã đưa 2 người này về khu cách ly tập trung của quận.

Nhiều nhà hàng trong khu phong tỏa ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) cửa đóng then cài. Mọi hoạt động ra vào trong khu phong tỏa được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt.