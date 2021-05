Hải Phòng tìm người đến Trung tâm thương mại Aeon liên quan bệnh nhân covid-19

Chiều 10.5, UBND P.Kênh Dương (Q.Lê Chân) cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin anh Đ.D.T ( bệnh nhân 3051 ) và chị N.T.T (bệnh nhân 3094) từng đến Trung tâm thương mại Aeon.

Theo đó, lúc 14 giờ 30 ngày 29.4, các bệnh nhân 3051 và 3094 đi xe taxi màu đen đến Trung tâm thương mại Aeon mua bánh kẹo ở tầng 1, trả tiền ở quầy thu ngân (không nhớ số quầy). Sau đó, cả hai lên tầng 2, vào quầy bán quần áo trẻ em và tiếp xúc với thu ngân. Đến 16 giờ, hai bệnh nhân này đi xe taxi từ Trung tâm thương mại Aeon về Khách sạn Blue Sea.

Cơ quan chức năng đề nghị những ai đến Trung tâm thương mại Aeon từ 14 - 16 giờ chiều 29.4 ra cơ quan y tế khai báo y tế

Như Thanh Niên đã đưa tin, bệnh nhân 3051 ở TP.Hải Dương, là lao động tự do, không có chỗ ở cố định.

Vào tháng 3.2021, theo sự sắp xếp, hướng dẫn của một người tên là Đ.V.T, bệnh nhân 3051 đã vượt biên trái phép sang Lào. Đến ngày 20.4 thì bệnh nhân 3051 lại vượt biên trái phép về Việt Nam.

Khoảng 19 giờ ngày 22.4, bệnh nhân 3051 bắt xe khách Bắc - Nam để về Hải Phòng, đến khoảng 4 giờ 30 ngày 23.4 thì về đến Hải Phòng rồi bắt xe ôm để về khách sạn Tường Vi 2 ở cùng bệnh nhân 3094.

Sáng 26.4, bệnh nhân 3051 gọi taxi từ khách sạn Tường Vi 2 về Hải Dương rồi di chuyển tới khách sạn Nam Cường. Sau đó, bệnh nhân 3051 bắt xe đi tham quan tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) rồi lại về TP.Hải Dương.

Đến ngày 27.4, bệnh nhân 3051 lại về TP.Hải Phòng ở cùng bệnh nhân 3094 tại khách sạn Blue Sea. Khoảng 15 giờ ngày 29.4 hoặc 30.4 (bệnh nhân chưa nhớ rõ), anh họ bệnh nhân bên Lào gọi qua Zalo, báo tin trong số những người bệnh nhân 3051 tiếp xúc đã có ít nhất 4 người nhiễm Covid-19. Đêm 29.4, bệnh nhân 3051 bắt đầu có biểu hiện ho khan và rát cổ.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, bệnh nhân 3051 khai báo quanh co, gây khó cho công tác điều tra. Đáng chú ý, 2 nữ tiếp viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng (một trong số đó là bệnh nhân 3094) có liên quan đến bệnh nhân 3051 đã mắc bệnh. Đến ngày hôm nay, thêm một thợ xăm là F3 của bệnh nhân 3051 cũng nhiễm Covid-19.

Tại Hải Phòng, công tác truy vết những người đến quán karaoke New KTV cũng đang gặp khó khăn. Cơ quan chức năng đang phải đề nghị công an vào cuộc, trích xuất camera của quán karaoke New KTV để làm rõ.