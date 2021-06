Hải Phòng triệt phá sàn ngoại hối lừa đảo, quy mô nghìn tỉ

Ngày 22.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo Công an TP.Hải Phòng, sàn Hitoption có rất nhiều người đầu tư tham gia với số tiền giao dịch lớn rất lớn.