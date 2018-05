Hai tên cướp kề dao vào cổ cô giáo cướp tiền và vàng đã sa lưới

Trước đó, lúc rạng sáng 21.5, Công an huyện Kim Bảng tiếp nhận trình báo của cô giáo Mai Hồng Hiệp (43 tuổi, trú tổ 6, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng), giáo viên Trường THCS Thi Sơn, huyện Kim Bảng về việc cô này bị khống chế , cướp tài sản ngay tại nhà.

Theo lời khai, tối 20.5, cô giáo Hiệp ở nhà một mình, đến 0 giờ 21 ngày 21.5, cô Hiệp bị 2 đối tượng vào nhà, dùng dao kề vào cổ, dùng áo và khăn trói, lấy băng keo bịt miệng và dùng chăn trùm lên đầu, đồng thời yêu cầu nói nơi cất giấu tài sản.

Ảnh Công an huyện Kim Bảng cung cấp 2 tên cướp Sơn(bên trái) và Dũng bị bắt sau 24 giờ gây án Sợ các đối tượng manh động , cô giáo Hiệp đã chỉ nơi để tiền, vàng, 2 tên cướp đã lấy đi 61 triệu đồng tiền mặt, 1,7 lượng vàng 9999 và toàn bộ trang sức cùng điện thoại của nạn nhân. 2 tên cướp còn yêu cầu mở két sắt, nhưng cô Hiệp nói chìa khóa két do chồng giữ nên cả hai mở cửa tẩu thoát.

Sau khi mở được băng dính trên miệng, cô giáo Hiệp kêu cứu và được hàng xóm cởi trói.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Kim Bảng đã điều tra và chỉ trong vòng 24 giờ đã bắt được 2 tên cướp là Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi, trú xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng) và Vũ Quang Sơn (23 tuổi, trú xã Khả Phong, huyện Kim Bảng). Trong đó, Sơn bị bắt tại một nhà nghỉ tại huyện Thường Tín, Hà Nội lúc 2 giờ 30 sáng ngày 22.5; Dũng bị bắt tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam lúc 6 giờ sáng cùng ngày 22.5.

Lời khai của 2 tên cướp cho biết, Sơn có 2 tiền án về tội cướp tài sản, vừa ra tù. Do thiếu tiền chơi game và nợ nần vì cờ bạc nên khi gặp Dũng, Sơn đã lên kế hoạch đi cướp và chọn gia đình cô giáo Hiệp vì nạn nhân thường ở nhà một mình.

Thiếu tá Trương Đức Hiệp, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng, cho biết việc phá án tương đối phức tạp. Tại hiện trường, chứng cứ và manh mối thu thập được khá mờ nhạt, chi tiết quan trọng nhất là nạn nhân thấy một trong 2 tên cướp có mái tóc bờm ngựa.

Quá trình điều tra, lực lượng công an nhận được thông tin, trước lúc xảy ra vụ án, một nam thanh niên có mái tóc bờm ngựa đã vào một quán internet trên địa bàn, tay cầm kiếm. Qua sàng lọc, công an xác định được đối tượng này là Vũ Quang Sơn, sau khi bắt Sơn, công an bắt tiếp Nguyễn Tiến Dũng.