Hai xã vùng cao Quảng Trị bị cô lập hơn 6 ngày do sạt lở đất

Dù đã có nhiều máy múc, máy đào được đưa lên hiện trường sạt lở để dọn đất nhưng vẫn chưa hiệu quả, nên từ ngày 3.9 đến nay, 2 xã vùng sâu của H.Hướng Hóa nằm ở cuối tuyến đường này là Hướng Việt và Hướng Lập bị cô lập với bên ngoài. Ông Hồ Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt, cho hay 1 tuần qua, đường vào 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập bị tắc và người dân ở đây sống trong tình cảnh thiếu điện, nước. “Chúng tôi phải tự cung tự cấp, vì hàng hóa không thể đi từ TT.Khe Sanh vào. Không có điện thì chúng tôi chẳng thể biết tin tức hay liên lạc gì với bên ngoài bằng điện thoại”, ông Thành nói.

Sạt lở chia cắt hoàn toàn 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) với bên ngoài ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước đó, do mưa bão nên từ ngày 3.9, nhiều cột điện cao thế 22 KV dọc đường Hồ Chí Minh đi qua H.Hướng Hóa bị gãy đổ, gây mất điện hoàn toàn cho 2 xã trên. Công ty điện lực Quảng Trị đã sớm vào cuộc, tuy nhiên đành bất lực do đường tắc, không thể tiếp cận các vị trí cột điện gãy đổ để thay thế. Mãi đến khoảng đầu giờ chiều 9.9, khi 2 điểm sạt lở lớn trên đèo Sa Mù được tạm thông, một số xe của ngành điện lực đã chở người và phương tiện lên các vị trí có cột điện ngã đổ để sửa chữa. Ông Phan Văn Vĩnh, Phó giám đốc Điện lực Quảng Trị, cho biết ngành điện sẽ khẩn trương để chiều 10.9 có thể đóng điện cho người dân 2 xã bị cô lập.

Bắc bộ mưa giông diện rộng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 9.9 ghi nhận tại nhiều khu vực các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa to cục bộ. Trong đó, lượng mưa tại Khâu Tinh (Tuyên Quang) lên tới 189 mm, Bắc Mê (Hà Giang) có mưa 44 mm... Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 - 5.000 m nên khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trong những ngày tới. Đặc biệt, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Sơn La có mưa to đến rất to và giông mạnh, lượng mưa dự báo phổ biến 70 - 120 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ.

Đợt mưa giông này ở các tỉnh Bắc bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 12.9. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.