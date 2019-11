Hàng chục cây gỗ cổ thụ trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam lại bị ‘xẻ thịt’

Ngày 27.11, ông Hồ Tất Thiện, Phó giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tranh (Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phá rừng phòng hộ ở xã Trà Giác (H.Bắc Trà My).

Hiện BQL đang kiểm tra xác định mức độ thiệt hại, sau đó chuyển hồ sơ cho Hạt kiểm lâm Bắc Trà My xử lý.

Cây cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ chỉ còn trơ gốc Ảnh: Nam Thịnh

Theo phản ánh ban đầu, khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh tại thôn 5, xã Trà Giác có hàng chục cây gỗ cổ thụ đường kính từ 0,5 - 1,2 m đã bị lâm tặc đốn hạ. Tại khu rừng trồng gỗ keo giáp với rừng phòng hộ (xã Trà Giác), phát hiện hàng chục phách gỗ dài khoảng 3 m, rộng 40 cm và 5 phách dài 5 m, rộng 15 cm được tập kết, chờ chuyển ra ngoài.

Dọc theo lối mòn vào rừng phòng hộ cũng có nhiều cây gỗ mới bị chặt hạ, vết cưa còn mới, lõi cây đã xẻ và chuyển đi; một số cây gỗ vừa đốn hạ, phân thành khúc nằm ngổn ngang...

Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch UBND xã Trà Giác, cho biết khu vực phá rừng bị xâm hại đã được BQL rừng phòng hộ Sông Tranh ký hợp đồng với người dân giao khoán bảo vệ; chính quyền địa phương chỉ phối hợp quản lý.

Nhiều phách gỗ đã được xẻ đưa ra bìa rừng chờ vận chuyển đi tiêu thụ Ảnh: Nam Thịnh

Ông Bách cho rằng, từ đầu năm 2019 đến nay, địa phương chưa phát hiện vụ phá rừng nào xảy ra. Trong khi đó, một số người dân địa phương phản ánh tình trạng phá rừng tại xã Trà Giác đã diễn ra nhiều tháng qua.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, hồi tháng 3.2019, một vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 752 (thuộc lâm phận xã Trà Bui, H.Bắc Trà My) phát hiện 20 cây gỗ lớn bị đốn hạ, ước tính hơn 17 m3. Tháng 8.2019, có một vụ phá rừng tự nhiên tại khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót, H.Bắc Trà My) với 18 cây bị đốn hạ, khối lượng hơn 20 m3. Cuối tháng 8.2019, tại tiểu khu 774 (thôn 4, xã Trà Nú, H.Bắc Trà My), thêm 10 cây bị đốn hạ với khối lượng hơn 11 m3.