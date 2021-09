Hàng chục người kẹt lại trên QL1: Long An sẽ tổ chức đưa về các địa phương

Ngày 22.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết ông đã chỉ đạo H.Châu Thành tạo điều kiện cho những công dân bị kẹt tại chốt kiểm dịch Covid-19 của tỉnh Long An trên QL1 có thể vào cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn H.Châu Thành, nếu bị kẹt tại chốt, hoặc quay đầu xe. Tiền Giang vẫn chờ phía tỉnh Long An có những quy định mới nhằm tạo điều kiện cho các công dân có giấy đi đường, test nhanh âm tính được “quá cảnh” khoảng 40 km trên QL1 qua địa bàn Long An để về quê.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An trên QL1, đoạn giáp với tỉnh Tiền Giang B.B

“Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Tiền Giang vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ giao thông vào tỉnh. Tuy nhiên vẫn tạo điều kiện cho các đối tượng có giấy tờ đầy đủ theo quy định di chuyển qua địa bàn tỉnh trên QL1 và QL60. QL1 qua địa bàn Tiền Giang dài hơn 70 km. Trước khi vào địa bàn tỉnh, các công dân muốn “quá cảnh” sẽ phải ký cam kết không ghé vào tỉnh trong suốt quá trình di chuyển. Nếu trong quá trình di chuyển trên QL1 mà công dân ghé vào địa bàn Tiền Giang thì địa phương sẽ tiến hành xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định về phòng chống dịch Covid-19”, ông Nguyễn Văn Vĩnh cho hay.

Vạ vật bên quốc lộ vì “tiến thoái lưỡng nan” ngay chốt kiểm soát Covid-19

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang , QL1 là tuyến giao thông có vai trò trung chuyển chung của cả nước. Do đó, Tiền Giang không có lý do gì để ngăn cản hay giữ lại những người có đủ giấy tờ đi đường, test nhanh âm tính trong thời gian 72 giờ.

Như Thanh Niên đã thông tin, việc tỉnh Long An chưa giải quyết cho nhóm 32 công dân từ nhiều tỉnh thành miền Tây di chuyển về quê ở các tỉnh Ninh Thuận , Thanh Hóa… đã buộc những người này phải kẹt lại địa bàn H.Châu Thành, Tiền Giang từ ngày 17.9 đến nay.

Các phương tiện vào tỉnh Tiền Giang được kiểm tra tại chốt đối diện bên kia đường QL1 thuộc tỉnh Long An B.B

Theo đó, từ ngày 17.9 đến nay, có 32 công dân di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và một số tỉnh miền Tây khác trên QL1 hướng về TP.HCM đã bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL1 (điểm giao giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Long An) chặn lại. Những công dân này có đầy đủ giấy tờ đi đường do địa phương nơi xuất phát cấp (theo tinh thần Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31.7.2021 của Thủ tướng khi địa phương có chủ trương nới lỏng giãn cách) và giấy test nhanh âm tính với Covid-19 trong thời hạn 72 giờ. Các giấy tờ này đã được nhiều tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh… chấp nhận cho thông chốt.

Tuy nhiên, sự cương quyết của lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Long An đã khiến các công dân này lâm cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì trước khi đi, họ có ký cam kết không quay lại địa phương nơi xuất phát cho đến khi đã kiểm soát được dịch.

Liên lạc với PV Báo Thanh Niên, có khoảng 10 người trong nhóm công dân trên đã tham gia cách ly tại H.Châu Thành (Tiền Giang).

Về quê qua địa bàn Long An vẫn phải tổ chức thành đợt

Liên quan đến vấn đề nêu trên, ngày 22.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tấn Hòa , Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết thực hiện theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021, thời gian qua, tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ tại các địa bàn giáp ranh, không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách xã hội về quê. Đối với người từ địa phương khác vào và qua địa bàn Long An bằng các phương tiện cá nhân và không thuộc các trường hợp ưu tiên di chuyển trong dịch thì sẽ bị các chốt cửa ngõ chặn lại.

Từ đầu dịch đến nay, Long An vẫn kiểm soát nghiêm ngặt tại các chốt cửa ngõ vào tỉnh B.B

Các công dân là người Long An muốn về quê nhà hoặc công dân tỉnh, thành khác muốn “quá cảnh” địa bàn tỉnh Long An thì phải được địa phương, nơi mà công dân muốn đến, thông báo và phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Long An tổ chức thành từng đoàn mới được di chuyển qua. Từ đầu mùa dịch đến nay, Long An vẫn duy trì cách làm này, mặc dù từ 0 giờ ngày 21.9, toàn tỉnh Long An đã nới lỏng giãn cách từ áp dụng Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15

Ông Hòa nói, thời gian qua, có nhiều người vẫn bất chấp các thông báo của tỉnh Long An, cố tình di chuyển bằng xe máy vào địa bàn Long An. Một số người tuy vào địa bàn tỉnh đều được chính quyền tỉnh Long An đưa vào các cơ sở cách ly y tế . Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Long An thông báo với chính quyền nơi các công dân đó muốn đến và đồng thời tổ chức thành đoàn (gồm xe khách chở người, xe tải chở xe gắn máy, đồ đạc) cho những người này về quê, bàn giao cho chính quyền địa phương nơi đến.

Dự kiến, ngày 25.9 tới, Sở LĐ-TB-XH Long An sẽ tổ chức đoàn đưa 31 công dân của TP.Cần Thơ và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh về quê. Các công dân này đang bị cách ly tại Long An vì đã chạy xe máy từ các tỉnh miền Đông Nam bộ vào tỉnh Long An.