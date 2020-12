Ông Nguyễn Văn Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, 53 tuổi, nguyên quán ở xã An Thạnh Thủy H.Chợ Gạo, nơi ở hiện nay là KP.2, TT.Chợ Gạo, H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông Vĩnh có trình độ thạc sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Tại kỳ họp này, ông Phạm Văn Trọng và ông Nguyễn Văn Mười đã được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phạm Văn Trọng 54 tuổi, quê quán xã An Thạnh Thủy, H.Chợ Gạo, Tiền Giang. Trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Chức vụ khi được bầu là Giám đốc Sở TN-MT. Ông Trọng đạt số phiếu 58/60.

Ông Nguyễn Văn Mười, 48 tuổi, quê ở H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chức vụ khi được bầu là Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang. Ông Mười đạt số phiếu là 57/60.

Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 19, khóa IX, HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.12, các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở KH-ĐT và bà Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, 53 tuổi, quê quán xã An Thạnh, H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác thủy sản, cử nhân hành chính học; Bà Nguyễn Thị Bé Mười, 48 tuổi, quê quán TT.Châu Thành, H,Châu Thành, tỉnh Bến Tre . Trình độ chuyên môn cử nhân khoa học (sư phạm địa lý), thạc sĩ quản lý giáo dục

Kỳ họp này, các đại biểu ĐNND tỉnh Bến Tre cũng đã tiến hành miễn nhiệm hai Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Lập (nghỉ hưu) và ông Nguyễn Văn Đức (chuyển công tác).

Ông Nguyễn Minh Lâm, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ngày 7.12, tại kỳ họp lần thứ 24, HĐND tỉnh Long An khóa IX đã bầu ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Minh Lâm, 48 tuổi, quê ở xã Hiệp Thạnh, H.Châu Thành, Long An. Ông có trình độ tiến sĩ chuyên ngành sử dụng và bảo vệ môi trường . Lý luận chính trị cao cấp. Ông Lâm từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Bến Lức, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, trước khi được bầu làm Bí thư Thị ủy Kiến Tường. Ông được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tại các khóa X, XI.