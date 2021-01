Hàng loạt hồ, đập thủy lợi xuống cấp

Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, sở vừa phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra phát hiện có 5 hồ chứa thủy lợi xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ mất an toàn cho công trình và hạ du. Đáng kể nhất là hồ chứa Đinh Trang Thượng II (H.Di Linh, dung tích 211.000 m, phục vụ tưới 50 ha cây trồng) do Tổng công ty phát điện 1 (GENCO1) làm chủ đầu tư, hoàn thành bàn giao lại cho Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi (TTQLĐT-KTTL) Lâm Đồng quản lý từ tháng 6.2018. Tuy nhiên, do chủ đầu tư chưa giải quyết xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ nên hồ không tích nước được. Mãi đến năm 2020, hồ mới tích nước để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 thì xuất hiện hiện tượng thấm chảy thành dòng ở nhiều vị trí tại mái hạ lưu. Các dòng thấm này trải dài dọc theo thân đập (đập dài gần 131 m, cao hơn 12 m và chiều rộng đỉnh đập 6 m) gây xói mái hạ lưu. Hiện cơ quan chức năng không cho tích nước hồ này để chờ khắc phục sự cố.