Hàng loạt người dính bẫy sổ đỏ 'dỏm'

Sáng 22.2, một lãnh đạo Công an H.Ngọc Hồi cho biết khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông Cao Văn Dũng, đơn vị đã tạm giữ chồng bà Ng. là ông L. Hiện, bà Ng. đã rời địa phương đi đâu không rõ. Vì số tiền 700 triệu đồng (vượt thẩm quyền của đơn vị) nên Công an H.Ngọc Hồi bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum thụ lý. Tiếp sau đó, có nhiều trường hợp đến Công an H.Ngọc Hồi trình báo liên quan đến bà Ng., nhưng đơn vị đã hướng dẫn người dân đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum để trình báo.