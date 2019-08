Hàng loạt nhà định cư hộ nghèo hoang phế

Năm 2014, tỉnh Sóc Trăng triển khai Dự án nhà ở ổn định dân cư các hộ dân tộc thiểu số ấp Trà Sết (xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu), với tổng vốn đầu tư trên 43 tỉ đồng; trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 35 tỉ đồng. Dự án do UBND TX.Vĩnh Châu làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 89 ha, gồm hơn 6 ha đất ở, còn lại là đất sản xuất, giao thông công cộng...

Dù mục tiêu của dự án là giúp các hộ nghèo, “vô gia cư”, không nghề nghiệp, không đất sản xuất... ổn định cuộc sống , an tâm lập nghiệp để vươn lên thoát nghèo và góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, thế nhưng chỉ sau khi giao nhà một thời gian ngắn, nhiều hộ đã bỏ đi.

Theo ông Triệu Minh Dũng, Trưởng ban Nhân dân ấp Trà Sết, toàn bộ khu định cư có 200 căn nhà nhưng hiện chỉ khoảng trên 80 hộ ở, số còn lại bị bỏ hoang, sân nhà cỏ mọc um tùm. Lý do những người được cấp nhà bỏ đi là ở đây chỉ có nhà ở, còn công việc làm ăn thì rất hiếm. Những hộ còn bám trụ chủ yếu kiếm sống qua ngày bằng nghề làm thuê hoặc đi mò nghêu, bắt cá ở bãi bồi ven biển.

Ông Kim Hoàng, người được hỗ trợ nhà trong khu này, than thở: “Bà con ở đây ai cũng nghèo khó, hầu hết không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định... nên khi được hỗ trợ nhà và nghe nói hỗ trợ thêm 3.000 m2 đất sản xuất thì ai cũng mừng. Nhưng nhận nhà rồi mới thấy chất lượng nhà quá kém, chỉ mới ở ít tháng là vách bị hư, nền bị sụt lún. Có trạm cấp nước nhưng không hoạt động nên không có nước sạch sử dụng. Còn đất sản xuất thì không thấy đâu nên nhiều hộ phải bỏ nhà đi làm thuê khắp xứ”.

Điều đáng nói là mới đây, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng qua thanh tra dự án này đã phát hiện nhiều sai phạm như: ban quản lý dự án thiếu kiểm tra thu chi tài chính ; không phát hiện thi công thiếu khối lượng; nghiệm thu thừa so với thi công thực tế, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán thừa khối lượng 3 trong số 4 gói thầu so với bản vẽ thiết kế, nhưng chủ đầu tư không phát hiện. Đơn vị thi công thực hiện công việc thiếu khối lượng, sai chủng loại vật liệu, thiết bị so với thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán với tổng trị giá thừa so với thi công thực tế... Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị TX.Vĩnh Châu thu hồi trên 1,4 tỉ đồng; đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân có liên quan.