Hàng trăm công nhân điêu đứng vì chủ hụi 'mất tích'

Hiện đã có hàng trăm công nhân đến Công an và UBND xã Thạnh Phú phản ánh về vụ bị vỡ hụi. Trong ngày 17.5, Công an xã Thạnh Phú đã cử lực lượng xuống nhà bà Võ Oanh Lệ Hằng (42 tuổi, ngụ tổ 8, ấp 5, xã Thạnh Phú) để xác minh nhưng người này đã rời khỏi địa phương từ nhiều ngày qua. Công an xã Thạnh Phú đang khẩn trương phối hợp Công an H.Vĩnh Cửu và Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ. Chiều cùng ngày, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ vỡ hụi này.