Hành hung cán bộ chốt kiểm dịch ở Quảng Nam: Khởi tố, tạm giam 2 bị can

Chiều 15.4, Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Tài (33 tuổi) và Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi, cùng ở xã Tiên Sơn, H.Tiên Phước) để điều tra hành vi “ chống người thi hành công vụ ”.