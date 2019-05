Hành hung phóng viên, bị Công an Q.Thanh Khê, Đà Nẵng phạt 2,5 triệu đồng

Theo đó, Công an Q.Thanh Khê ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm cố ý gây thương tích, hành hung phóng viên , xảy ra ở P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê).

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 25.3, phóng viên Vĩnh Quyên cùng đồng nghiệp một số cơ quan báo chí đến đường Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà) để tác nghiệp vụ tai nạn giao thông thì bị nhiều một số người cản trở.

Trong đó, phóng viên Vĩnh Quyên bị hành hung, yêu cầu xóa hình ảnh, bị lôi vào quán nhậu gần đó để kiểm tra điện thoại, máy ảnh. Mặc dù trước đó anh đã giới thiệu là phóng viên nhưng những người này bất chấp.

Mặc dù lực lượng Công an P.Xuân Hà và CSGT Công an Q.Thanh Khê đang làm nhiệm vụ tại hiện trường nhưng không ai can thiệp.

Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh và UBND TP.Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo xử lý, ngày 6.4, Phan Minh Phúc và Nguyễn Đình Khải (33 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà) đã đến Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng để xin lỗi phóng viên Vĩnh Quyên.