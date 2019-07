Hành trình kỳ diệu của mẹ con Bình An

“Đây có lẽ là một ca kinh điển, phải đưa vào trong sách, viết thêm một chương bệnh học mới, đó là bệnh ung thư và thai nghén”, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, chia sẻ khi tiễn bé Đỗ Bình An và sản phụ ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên ra viện, về quê nhà tại H.Lý Nhân (Hà Nam) trưa 15.7.

Phải viết thêm một chương bệnh học mới

Chị Liên được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi thai được hơn 3 tháng. Mặc dù các bác sĩ (BS) Bệnh viện (BV) K T.Ư phối hợp cùng BS sản khoa tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để bệnh nhân và gia đình cân nhắc lựa chọn để quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn, nhưng chị Liên quyết định giữ lại thai nhi. Gần 2 tháng nằm viện, bệnh nhân không thể nằm thở mà phải ngồi 24/24; mỗi ngày chỉ ngủ được 2 giờ; mệt mỏi, đau đớn do ung thư vú đã di căn xương, phổi.

Ngày 22.5, thai nhi ở tuần thứ 31, sau khi đánh giá toàn trạng, cân nhắc đảm bảo an toàn của cả mẹ và con, các BS BV Phụ sản T.Ư và BV K T.Ư đã quyết định mổ lấy thai nhi.

tin liên quan Hành trình chiến thắng 'Thần Chết' của người mẹ ung thư và Bình An Là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho mẹ con bé Bình An, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư, chia sẻ: “Khi gặp sản phụ, nhìn cô ấy phải ngồi nghiêng cúi người để thở, tôi cảm thấy dường như sự sống của chị rất mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón con chào đời. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến ê kíp phẫu thuật nghẹn ngào”. Là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho mẹ con bé Bình An, PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư, chia sẻ: “Khi gặp sản phụ, nhìn cô ấy phải ngồi nghiêng cúi người để thở, tôi cảm thấy dường như sự sống của chị rất mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón con chào đời. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến ê kíp phẫu thuật nghẹn ngào”.

Theo BS Cường, ca mổ không thể thành công nếu không có sự nỗ lực lớn của người mẹ.

“Tôi cứ nhớ mãi lời BS gây mê nói phải làm nhanh nếu không thay đổi huyết động, tim có thể ngừng. Chị ấy vượt qua được những lúc khó khăn nhất, giờ đã trở lại bình thường. Tôi nhìn thấy chị Liên còn tăng cân nữa”, BS Cường nói và cho biết: “Trước kia, chúng ta gặp một số trường hợp như thế, nhưng chúng ta hết sức sợ hãi. Đây là minh chứng phải viết thêm một chương bệnh học mới, đó là bệnh ung thư và thai nghén”.

Theo lời TS-BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (BV Phụ sản T.Ư), bé Đỗ Bình An sinh ngày 22.5, nặng 1,5 kg, khi ra đời không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu và phù nhẹ.

Mình rất mong chờ được đến ngày hôm nay. Không nghĩ con mình trộm vía lại khỏe mạnh và tăng cân nhiều như thế. Trước đây chưa được gặp con, dù những cơn đau đớn hành hạ mỗi ngày nhưng mình luôn cố gắng vượt qua, cuối cùng cũng đã gặp Chị Nguyễn Thị Liên

“Các BS BV Phụ sản T.Ư đánh giá khó khăn khi điều trị, do cháu suy hô hấp nặng vì bệnh màng trong, suy giảm miễn dịch do mẹ dùng nhiều thuốc, sức khỏe kém, bản thân trẻ không tạo được sức đề kháng. Trẻ có thể mắc nhiễm trùng từ mẹ sang con, xuất huyết, đặc biệt xuất huyết não, phổi, khó nuôi dưỡng, ăn nôn trớ khó tiêu, dễ viêm ruột hoại. Sau quá trình điều trị vất vả, từ 1,5 kg, cháu Bình An đã nặng 2,4 kg, nếu tính tuổi thai tương đương 38 tuần.

2 tuần nữa cháu sẽ được 40 tuần, dự kiến trong 2 tuần tới cháu có thể được 2,9 kg. Trong khi một cháu bé mới đẻ cân nặng 2,5 - 3,5 kg mới được coi là bình thường”, BS Trác cho biết. Hiện tại, bé Bình An không còn dùng thuốc gì ngoại trừ vitamin và vi chất, tự thở ổn định, liên tục 15 ngày không có cơn ngừng thở, tím tái. Cháu bú được, tăng cân đều đặn, phản xạ sơ sinh bình thường, biết mỉm cười tự nhiên. Khám về thị giác, thính giác chưa có biểu hiện gì về bệnh lý.

Cuối cùng cũng gặp con !

Tròn 1 tháng, sau lần gặp con đầu tiên tại BV K T.Ư - nơi đang điều trị ung thư vú , chị Liên mới được gặp lại con. Tóc đã rụng gần hết nhưng sắc mặt của chị khá lên rất nhiều. Chị Liên cười tươi cho biết, từ ngày gặp con, chị như được tiếp thêm sức mạnh, nhờ ăn uống và truyền thuốc nên giờ cân nặng xấp xỉ 50 kg.

Đón con trai từ tay Giám đốc BV Phụ sản T.Ư, ôm chặt con vào lòng, chị Liên xúc động chia sẻ: “Mình rất mong chờ được đến ngày hôm nay. Không nghĩ con mình trộm vía lại khỏe mạnh và tăng cân nhiều như thế. Trước đây chưa được gặp con, dù những cơn đau đớn hành hạ mỗi ngày nhưng mình luôn cố gắng vượt qua, cuối cùng cũng đã gặp”.