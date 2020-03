Hành trình phá án vụ sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân ở Bình Thuận

Vụ án đã gây chấn động dư luận địa phương bởi không chỉ có tới hai nạn nhân bị sát hại, người thứ ba rất may sống sót, mà nạn nhân là một người tu hành. Sau đúng 48 tiếng đồng hồ, hung thủ vụ án sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân và hai mẹ con phật tử của chùa này đã sa lưới pháp luật. Đây là một thành tích đáng biểu dương của các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận và các lực lượng giúp sức của Bộ Công an.