Hành trình truy bắt băng cướp tiệm vàng tại H.Hóc Môn

Ngày 5.12, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ cướp tiệm vàng Thông Phương (đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn) vào chiều 15.11.