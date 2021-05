Hậu cần chống dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn về thủ tục, quy trình mua sắm

Đã xử phạt 2.326 người không đeo khẩu trang, thu hơn 3,7 tỉ đồng Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, từ 29.4 đến 9.5, Công an TP.Hà Nội đã xử phạt 2.326 trường hợp với số tiền 3,753 tỉ đồng. Về nhập cảnh trái phép, Công an TP.Hà Nội cũng đã phát hiện, xử lý 10 vụ, với nhiều đối tượng. Các hoạt động vi phạm pháp luật về phòng chống Covid-19 trên mạng đợt này cũng giảm hẳn. Trước bài học dịch bệnh lây lan từ các chuyên gia nhập cảnh, ông Trung đề nghị Sở LĐ-TB-XH quản lý chặt chẽ việc cấp phép cho người lao động , chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, Công an thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ để rà soát quy trình này.