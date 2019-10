Hết hạn thuê đất sẽ 'bứng' 2 khách sạn ngàn tỉ ở ven biển Quy Nhơn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu chuyển hồ sơ sai phạm đất đai tại TP.Pleiku sang công an điều tra . Tuy nhiên, 9 tháng sau, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai mới chuyển thông báo chỉ đạo sang công an.

Sau lời khai của Lý Đình Vũ, nghi phạm xả thải dầu khiến nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm, công an đã mời con gái Chủ tịch HĐQT Công ty Gốm sứ Thanh Hà đến làm việc để làm rõ lời khai này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa công bố hình ảnh nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu và đề nghị người dân phối hợp truy tìm.

Ngoài bị can Tài, Công an H.Di Linh đang tiến hành truy bắt một số nghi can khác liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Hòa Bắc - Hòa Nam (H.Di Linh, Lâm Đồng).