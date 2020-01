Hết hạn visa, 4 du khách Trung Quốc không dám quay về Vũ Hán do virus corona

Ngày 30.1, báo cáo tại cuộc họp của Thành ủy Cần Thơ về tình hình Tết Canh Tý 2020, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, cho biết trong suốt 7 ngày tết đã kiểm tra 13 lượt nhập cảnh với tổng số 1.879 hành khách, trong đó có 5 người Trung Quốc; 13 lượt xuất cảnh với 1.366 hành khách, trong đó 4 người Trung Quốc.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết trước, trong và sau Tết Nguyên đán , tổng số khách đến tham quan, du lịch đạt 813.060 lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các cơ sở lưu trú phục vụ 74.300 lượt khách lưu trú (tăng 2,1%), trong đó có 16.300 lượt khách lưu trú quốc tế, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của dịch do virus corona.