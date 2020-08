Hết phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng

Lúc 0 giờ ngày 8.8, trao đổi với Thanh Niên, bác sĩ CK2 Nguyễn Trọng Thiện cho biết, Bệnh viện C Đà Nẵng đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong toả và tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị

Toàn bộ nhân viên đang cách ly trong Bệnh viện C Đà Nẵng đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 lần thứ 2 và đã cho kết quả âm tính. Ngoài ra, Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã phối hợp với CDC Đà Nẵng lấy 317 mẫu bệnh phẩm đối với nhân viên của bệnh viện không bị cách ly thời gian qua để xét nghiệm Covid-19, kết quả nhóm này cũng âm tính.

Bác sĩ Thiện cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Y tế , nếu toàn bộ kết quả xét nghiệm các nhân viên y tế và bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện C âm tính với Covid -19 thì đúng 0 giờ ngày 8.8 sẽ mở phong tỏa bệnh viện để tiếp tục nhận, điều trị và chăm sóc cho người bệnh.

Sau 15 ngày thực hiện phong toả để kiểm soát dịch Covid-19, Bệnh viện C Đà Nẵng đã chính thức mở cửa hoạt động trở lại

Sau khi hoạt động trở lại, Bệnh viện C Đà Nẵng chỉ cho phép nhân viên y tế vào làm việc khi xét nghiệm âm tính và khai báo y tế đầy đủ, đảm bảo an toàn trong quá trình khám bệnh. Ngoài ra bệnh viện phải phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn khi đưa người bệnh vào cấp cứu và điều trị tại đây.