Hỗ trợ du khách Trung Quốc

Chiều 5.2, khi đề cập về số lượng khách Trung Quốc đi theo tour đã kết thúc hành trình tham quan TP.Nha Trang nhưng chưa thể về nước, một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chắc chắn là có nhưng hiện các đơn vị còn đang tổng hợp số liệu cụ thể. Sở cũng chỉ đạo Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các đơn vị quản lý, hỗ trợ du khách, tuyệt đối không bỏ rơi khách. Đến nay, Sở chưa nhận được bất kỳ phàn nàn gì từ du khách”.

Đại diện một công ty chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Nha Trang cho biết công ty đã sắp xếp đưa hết khách về nước từ cuối tháng 1, hiện chỉ còn “kẹt” lại một số nhân viên người Trung Quốc.

“Trong số này, có người muốn về, nhưng cũng có người còn muốn ở lại. Các nhân viên đều được cấp phép lao động hợp pháp và còn thời hạn. Công ty đang nắm bắt nhu cầu của từng người để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng giúp đỡ họ theo nguyện vọng”, người này cho biết.

Trong khi đó, quản lý khách sạn trên đường Trần Phú (TP.Nha Trang) cho biết hiện còn một số khách Trung Quốc đang lưu trú tại đây. Số khách này đến ở từ cuối tháng 1, dự kiến ngày 2.2 sẽ trả phòng và về nước.

Tuy nhiên, không có chuyến bay nên họ bị “kẹt” lại. Quản lý khách sạn cho biết: “Số khách này tiếp tục thuê và trả tiền phòng theo từng ngày. Họ ít ra ngoài, ít tiếp xúc, chủ yếu ở khách sạn và nói đang chờ để về nước”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho hay hiện tại TP.Hội An chưa nhận được kiến nghị, yêu cầu “xin về nước” của khách Trung Quốc, mà chỉ đề nghị được tạo điều kiện đưa họ đi nơi khác, mong giúp đỡ khi họ lưu trú và chuyện ăn uống, đi lại.

Trước yêu cầu của du khách, TP.Hội An đã phối hợp với Sở GTVT thành lập tổ taxi (5 chiếc xe) có đầy đủ trang thiết bị dành cho tài xế cũng như khách Trung Quốc. Đồng thời, vận động một số khách sạn đón khách Trung Quốc với khu ở riêng.

TP.Hội An cũng trang bị 7 thiết bị đo thân nhiệt ở các điểm bán vé tham quan khu phố cổ, quảng trường Sông Hoài, làng gốm Thanh Hà... Đến chiều 5.2, TP.Hội An ghi nhận có hơn 130 du khách Trung Quốc lưu trú tại TP.Hội An.

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trên toàn địa bàn Quảng Nam cũng chưa có đề xuất hỗ trợ về nước nào từ phía du khách Trung Quốc. Địa phương này vẫn đang kiểm soát lượng du khách quốc tế tham quan, lưu trú (trong đó có khách Trung Quốc); đồng thời sẵn sàng hỗ trợ và đề xuất Chính phủ hỗ trợ di chuyển nếu du khách có nhu cầu.

Tại TP.Đà Nẵng, Sở Du lịch cho biết dù ngành đã công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời hỗ trợ du khách, người nước ngoài đang tạm trú tại địa phương, nhưng những ngày qua chưa tiếp nhận các vụ việc liên quan dịch bệnh. Đặc biệt, UBND TP.Đà Nẵng giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tổng hợp danh sách du khách lưu trú cùng với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, TP của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua, hoàn tất chậm nhất vào trưa nay 6.2.

Tại Phú Yên, bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết hiện 2 du khách Trung Quốc đang được cách ly tại 1 cơ sở lưu trú ở tỉnh này, nơi họ thuê ở trong thời gian qua.