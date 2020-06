Hóa đơn tiền điện của 1 hộ dân ở Hà Tĩnh tăng cao bất thường

Phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN lần thứ 21 dưới hình thức trực tuyến, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, loại khỏi ngành công an đối với ông Nguyễn Cảnh An, người bị tố 'gạ tình' một phụ nữ vi phạm giao thông.