Hỏa hoạn dữ dội tại Công ty CP may Nhà Bè - Sóc Trăng

Nhận được tin báo cháy, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng đã huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cùng 9 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường dập lửa . Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát cơ động cùng Công an TP.Sóc Trăng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng dân quan tự vệ cũng có mặt nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.