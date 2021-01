'Hoa tặc' lộng hành dưới chân núi Lang Biang

Ngày 12.1, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 nghi can trộm hoa phong lan đột biến gien trên địa bàn tỉnh trị giá tiền tỉ. 4 bị can của vụ án gồm: Nguyễn Hữu Hoàng (34 tuổi, ngụ H.Cư Jút, Đắk Nông), Hoàng Ngọc Vấn Lục (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Lục Bùi Duy Long (26 tuổi, ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Mạc Phi Long.