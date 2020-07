Hoãn phiên tòa vụ 'biến lúa thành hoa ly' khi giải phóng mặt bằng để trục lợi

Ngày 13.7, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ, lao động hợp đồng của Ban giải phóng mặt bằng - tái định cư (GPMB - TĐC) TP.Thanh Hóa (thuộc UBND TP.Thanh Hóa) và UBND P.Đông Hải (TP.Thanh Hóa).

Phiên tòa xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Văn Đức (33 tuổi, ngụ tại P.Điện Biên, TP.Thanh Hóa), cán bộ hợp đồng của Ban GPMB - TĐC TP.Thanh Hóa; Dương Văn Trung (30 tuổi, ngụ tại xã Quảng Trung, H.Quảng Xương, TP.Thanh Hóa), nguyên là cán bộ hợp đồng Ban GPMB - TĐC TP.Thanh Hóa ; Phạm Tiến Độ (64 tuổi, ngụ tại phố Lễ Môn, P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa), nguyên là Trưởng phố Lễ Môn; Tống Quang Thái (44 tuổi, ngụ tại khu đô thị Đông Bắc Ga, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa), Phó giám đốc Ban GPMB - TĐC TP.Thanh Hóa và Khâu Thị Phượng (39 tuổi, ngụ tại P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa), Phó chủ tịch UBND P.Đông Hải.

Trong đó, các bị cáo Nguyễn Văn Đức, Dương Văn Trung và Phạm Tiến Độ bị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ ; Tống Quang Thái và Khâu Thị Phượng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Do vụ án liên quan đến nhiều cán bộ, nguyên cán bộ của UBND TP.Thanh Hóa và người dân địa phương, nên khi phiên tòa diễn ra cũng thu hút rất đông người dân đến theo dõi.

Tuy nhiên, do có tới 3/5 bị cáo vắng mặt không có lý do và 46/47 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập vắng mặt không có lý do, nên HĐXX đã hỏi ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị HĐXX căn cứ theo các quy định của bộ luật Tố tụng hình sự để có quyết định phù hợp với thực tế phiên tòa, đồng thời kiến nghị hoãn phiên tòa do thiếu quá nhiều bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Luật sư của các bị cáo kiến nghị HĐXX xem xét triệu tập bổ sung 11 người là cán bộ của UBND TP.Thanh Hóa và của doanh nghiệp triển khai dự án, trong đó có ông Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND H.Triệu Sơn (Thanh Hóa). Thời điểm xảy ra vụ án ông Kính đang là Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu đô thị Đông Hải.

Sau khi xem xét ý kiến của những người, đơn vị liên quan, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa do vắng 3/5 bị cáo và 46/47 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 10.8.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tháng 4.2016, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu đô thị Đông Hải được UBND TP.Thanh Hóa thành lập, do ông Vũ Đức Kính, khi đó là Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa , làm Chủ tịch hội đồng.

Với vai trò, trách nhiệm được giao trong quá trình kiểm kê tài sản, Nguyễn Văn Đức, Dương Văn Trung cùng với Phạm Tiến Độ đã câu kết với nhau, đồng thời bàn tính và thống nhất với 49 hộ dân có đất nông nghiệp thuộc diện phải thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị mới Đông Hải để trục lợi.

Cụ thể, các bị cáo đã thống nhất với người dân chia 50 - 50 giá trị đền bù hoa màu, để chuyển đền bù hoa màu từ cây lúa, rau ngổ sang cây hoa ly. Thủ đoạn của các bị cáo là tẩy xóa hồ sơ, sửa lại thông tin cây trồng được đền bù. Sau khi các hộ dân nhận được tiền thì chia nhau tiêu xài. Hậu quả, các bị cáo trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đối với bị cáo Tống Quang Thái, năm 2016, bị cáo là Phó giám đốc Ban GPMB - TĐC TP.Thanh Hóa, Ủy viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu đô thị Đông Hải, nhưng trong quá trình thực hiện kiểm kê, bồi thường đã thiếu trách nhiệm, quá tin tưởng cán bộ cấp dưới, không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đức và Trung, dẫn đến vi phạm như nêu trên.

Riêng đối với bị cáo Khâu Thị Phượng, thời điểm năm 2016 là Phó chủ tịch UBND P.Đông Hải, được giao tham gia vào Ban GPMB - TĐC khu đô thị Đông Hải. Tuy nhiên, cũng vì thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, xem xét kỹ các nội dung trong các biên bản ghi hoa màu đền bù dẫn tới không phát hiện vi phạm trên.