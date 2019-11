Hoãn phiên tòa xét xử tài xế ngủ gật gây tai nạn khiến 5 người chết

Ngày 6.11, TAND H.Trảng Bàng (Tây Ninh) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ Bình Định) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục phiên tòa, do luật sư bào chữa cho bị cáo Trung vắng mặt nên Viện KSND đã đề nghị HĐXX hoãn xử theo quy định. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 13.11.

Theo cáo trạng, sáng 14.6.2019, Trần Đình Trung điều khiển ô tô BS 51C - 947.80 kéo theo rơ moóc BS 51R - 323.49 chở hàng hóa đi từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), khi đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng) thì ngủ gật, xe chạy lấn sang phần đường bên trái gây ra vụ va chạm phía sau với xe tải BS 61C - 312.51 do anh Trần Thế Anh điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau đó, Trung đánh lái để tránh nhưng lại tiếp tục tông mạnh vào ô tô BS 51F - 370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp điều khiển chở bà Nguyễn Thị Trợ, anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy và cháu Trần Ngọc Hải My lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Diệp, bà Trợ, anh Hải, chị Thúy, cháu My tử vong tại chỗ