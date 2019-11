Tai nạn kinh hoàng, 5 người chết ở Trảng Bàng: Xét xử tài xế 'ngủ gật'

Đến khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, Trung điều khiển xe lưu thông trên QL22 hướng từ H.Củ Chi, TP.HCM đi Tây Ninh. Khi đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do ngủ gật nên không làm chủ tay lái.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Tây Ninh Ảnh: Giang Phương

Tài xế Trung điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái nên xảy ra va chạm phía sau thùng xe tải BS 61C - 312.51 do anh Trần Thế Anh điều khiển theo hướng ngược lại thì Trung giật mình thức dậy. Trung đánh tay lái để tránh nhưng tiếp tục xảy ra va chạm với xe ôtô BS 51F - 370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp điều khiển chở bà Nguyễn Thị Trợ, anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy và cháu Trần Ngọc Hải My lưu thông trên làn đường ôtô theo hướng ngược lại làm ông Diệp, bà Trợ, anh Hải, chị Thúy, cháu My tử vong tại hiện trường. Xe ôtô BS 51F - 370.00 bị hư hỏng hoàn toàn.